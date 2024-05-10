Третья штурмовая показала видео уничтожения вражеского БТР, который доставлял боеприпасы на передовую

Третья штурмовая бригада уничтожила российский БТР, доставлявший боекомплект на передовые позиции противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3 ОШБр.
Как рассказали в бригаде, БТР должен был доставить на передовые позиции россиян боекомплект. Однако во время очередной поездки украинские бойцы запустили по нему FPV-дроны. Затем его добили до полного уничтожения и детонирования боеприпасов на борту.
"Минус машина и снаряды, которыми оккупанты собирались разбирать наши укрепления на Луганщине. Ночная забастовка подразделения "FATUM", бойцов Противотанкового батальона Третьей штурмовой", - сказано в подписи к видео.
По состоянию на утро, 10 мая, по данным Генштаба, общие боевые потери противника составили уже около 479710 солдат. Также воины ВСУ за последние сутки уничтожили 47 артсистем противника.
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