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Третья штурмовая показала видео уничтожения вражеского БТР, который доставлял боеприпасы на передовую

Иллюстративное фото: Третья штурмовая уничтожила вражескую технику (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Третья штурмовая бригада уничтожила российский БТР, доставлявший боекомплект на передовые позиции противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3 ОШБр.

Как рассказали в бригаде, БТР должен был доставить на передовые позиции россиян боекомплект. Однако во время очередной поездки украинские бойцы запустили по нему FPV-дроны. Затем его добили до полного уничтожения и детонирования боеприпасов на борту.

"Минус машина и снаряды, которыми оккупанты собирались разбирать наши укрепления на Луганщине. Ночная забастовка подразделения "FATUM", бойцов Противотанкового батальона Третьей штурмовой", - сказано в подписи к видео.

Ситуация на фронте

По состоянию на утро, 10 мая, по данным Генштаба, общие боевые потери противника составили уже около 479710 солдат. Также воины ВСУ за последние сутки уничтожили 47 артсистем противника.

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