Третя штурмова показала кадри з Авдіївки: бої пекельніші, ніж у Бахмуті

"Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника - ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін", - написав він.

На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою.

"Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті", - наголосив заступник командира.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбники зайшли на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

У ЗСУ наголошують, що ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Сьогодні прес-служба Третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Детальніше про те, як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.