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Третя річниця порятунку Софії Київської: проєкт SophiaHelp від ІнтерХім

Середа 08 листопада 2023 10:00 promo
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У листопаді 2023 року відбулося повноцінне осушення Софійського собору та прилеглих споруд. До того архітектурній пам’ятці національного значення загрожувало руйнування стін та фундаментів від критичного зволоження. Для реалізації ініціативи знадобилося 3 роки, кошти меценатів та запатентована технологія.

Восени 2020 року фармацевтична компанія «ІнтерХім» спільно з партнерами реалізувала благодійний проєкт з осушення стін та фундаментів Софійського собору й прилеглих споруд від надмірної вологи.

Тоді лише коштом меценатів та за допомогою запатентованої швейцарської технології BioDry вдалося зупинити загрозу руйнування тисячолітньої пам’ятки, що належить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Третя річниця порятунку Софії Київської: проєкт SophiaHelp від ІнтерХім

Волога загрожувала старовинним пам'яткам Національного заповідника «Софія Київська», стрімко розповсюджуючись стінами з найповнішим у світі ансамблем автентичних фресок та мозаїк ХІ ст., а також вражаючи самі фундаменти собору й сусідніх будівель.

Неінвазивне обладнання, встановлене фахівцями BioDry Ukraine та профінансоване вітчизняним виробником ліків «ІнтерХім», мало повернути вологу зі стін назад у землю без найменшої шкоди для історичних споруд. Проєкт отримав назву #SophiaHelp.

Станом на листопад 2023 року заміри показали, що відбулося повноцінне ефективне осушення до нормальних показників без жодних ушкоджень для стін. Стан матеріалу був стабілізований на молекулярному рівні, а подальша деградація повністю зупинена.

На стартових етапах процес осушення здійснювався навіть з випередженням фахових прогнозів. В середньому по всіх будівлях та позиціях показник осушення становив 25%-45% на рік. Восени 2023 загальний показник вагової вологості по собору та прилеглих спорудах знизився майже вдвічі з 7,08 до нормального показника – 3,7.

Руйнівна волога заплановано покинула стіни Софійського собору – "пігулка" від «ІнтерХім» та партнерів-меценатів виявилась дієвою та своєчасною. Генеральний директор фармацевтичної компанії Анатолій Редер зазначає:

«SophiaHelp – один з наших найбільших довоєнних меценатських проєктів, яким ми щиро пишаємось. На превелике щастя ця ініціатива досі продовжує тішити нас неймовірними результатами!

Плідна співпраця з партнерами та керівництвом заповідника дала втішні плоди: волога покинула стіни – від цієї “хвороби” Софія одужала. Ми раді, що допомогли головному символу української духовності вистояти. Адже перекази кажуть: доки стоїть Софія, а у ній – Оранта, доти стоїть Київ та Україна».

Третя річниця порятунку Софії Київської: проєкт SophiaHelp від ІнтерХім

Довідка:

ІнтерХім — українська фармацевтична компанія, знана за препаратами-флагманами “Аміксин”, “Аміцитрон”, “Гідазепам” та ін. Заснована 1992 р. на базі Фізико-хімічного інституту ім. О. Богатського Національної академії наук України. Входить до ТОП-10 провідних вітчизняних виробників ліків, розробляючи оригінальні та імпортозамінні препарати. Основна діяльність: виробництво ліків згідно з європейським GMP, синтез фармацевтичних субстанцій, наукові дослідження.

BioDry Ukraine – офіційний український постачальник швейцарської технології природного осушення будівель, яка діє у 27 країнах світу. Компанія впроваджує системи неруйнівного і безпечного методу усунення надлишкової вологи згідно з міжнародними стандартами. Основна діяльність – неінвазивне осушення древніх архітектурних пам’яток по всій планеті. Станом на 2023 рік у світі діє близько 5000 приладів.

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