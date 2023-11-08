Третья годовщина спасения Софии Киевской: проект SophiaHelp от ИнтерХим

В ноябре 2023 г. завершено полноценное осушение Софийского собора и близлежащих сооружений. Ранее национальному архитектурному памятнику угрожало разрушение стен и фундаментов из-за критического увлажнения. Для реализации инициативы понадобилось 3 года, средства меценатов и запатентованная технология.

Осенью 2020 года фармацевтическая компания «ИнтерХим» совместно с партнерами реализовала благотворительный проект по осушению стен и фундаментов Софийского собора и близлежащих построек от чрезмерной влаги.

Тогда на средства меценатов и с помощью запатентованной швейцарской технологии BioDry удалось остановить угрозу разрушения тысячелетнего памятника, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Влага угрожала старинным шедеврам Национального заповедника «София Киевская», стремительно распространяясь по стенам с самым полным в мире ансамблем аутентичных фресок и мозаик XI в., а также поражая сами фундаменты собора и соседних зданий.

Неинвазивное оборудование, установленное специалистами BioDry Ukraine и профинансированное отечественным производителем лекарственных препаратов «ИнтерХим», должно было вернуть влагу со стен обратно в землю без малейшего ущерба для исторических сооружений. Проект получил название #SophiaHelp.

В ноябре 2023 года замеры показали эффективное осушение до нормальных показателей без повреждений для стен. Состояние материала было стабилизировано на молекулярном уровне, а дальнейшая деградация полностью остановлена.

На стартовых этапах процесс осушения осуществлялся с опережением экспертных прогнозов. В среднем по всем зданиям и позициям показатель осушения составлял 25-45% в год. Осенью 2023 года общий показатель весовой влажности по собору и близлежащим сооружениям снизился почти вдвое с 7,08 до нормального показателя – 3,7.

Разрушительная влага запланировано покинула стены Софийского собора – таблетка от «ИнтерХим» и партнеров-меценатов оказалась действенной и своевременной. Генеральный директор фармацевтической компании Анатолий Редер отмечает:

«SophiaHelp – один из наших крупнейших довоенных меценатских проектов, которым мы искренне гордимся. К счастью, эта инициатива до сих пор продолжает радовать нас невероятными результатами!

Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дало утешительные плоды: влага покинула стены – от этой "болезни" София выздоровела. Мы рады, что помогли главному символу украинской духовности выстоять. Ведь предания говорят: пока стоит София, а в ней – Оранта, стоит Киев и Украина».

Справка:

ИнтерХим – украинская фармацевтическая компания, известная по препаратам-флагманам "Амиксин", "Амицитрон", "Гидазепам" и проч. Основана в 1992 г. на базе Физико-химического института им. Богатского Национальной академии наук Украины. Входит в ТОП-10 ведущих отечественных производителей лекарств, разрабатывая оригинальные и импортозамещающие препараты. Основная деятельность: производство лекарств согласно европейскому GMP, синтез фармацевтических субстанций, научные исследования.

BioDry Ukraine – официальный украинский поставщик швейцарской технологии естественного осушения зданий, действующей в 27 странах мира. Компания внедряет системы безопасного устранения избыточной влаги в соответствии с международными стандартами. Основная деятельность – неинвазивное осушение древних архитектурных памятников по всей планете.