Третя ракетка України достроково завершила сезон: що трапилося

33-річна українка більше не виходитиме на корт цьогоріч. Досвідчена тенісистка приділить час травмованому ліктю.

"На жаль, вимушена завершити виступи на турнірах у цьому році, щоб полікувати лікоть", – заявила Цуренко та уточнила, що це "не операція – просто багато лікування, інколи болісного".

Спортсменка зізналася, що ушкодження понад 3 роки заважає їй стабільно виступати. Саме з хворим ліктем пов'язані часті зняття українки з турнірів. У 2022 році Цуренко покинула низку змагань достроково, зокрема в Істборні та Будапешті.

Цьогоріч українка з турнірів "Великого шолома" найкраще виступила на Вімблдоні. Там 33-річна тенісистка дійшла до 3-го раунду, де в трьох сетах поступилася німкені Німаєр.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.