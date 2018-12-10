Третья победа Coral Travel в конкурсе «Выбор года»

Результатом достижений компании Coral Travel в этом году стал высокий титул «Туроператор года», который компания получила уже третий год подряд. Церемония проходила 8 декабря в роскошном зале элитного отеля InterContinental в Киеве

Задача проекта «Выбор года» – составить рейтинг потребительских предпочтений и определить лучшие товары и услуги на рынке. Исследование проводится известной международной компанией Kantar TNS по специальному методу, который позволяет дать комплексную оценку товаров и услуг на рынке. Общий балл - это сумма предпочтений потребителей, оценка экспертного совета, оценка ведущих представителей рекламных и креативных агентств, мнение высокого жюри и оргкомитета фестиваля.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом результате, продолжим быть образцом уровня сервиса в Украине и соответствовать мировым стандартам качества и надежности», - отметила директор Татьяна Прокопенко.

Coral Travel Украина, входит в состав международного холдинга OTI. Бренд Coral Travel также представлен в Польше, Турции, Грузии и Беларуси. Компания Coral Travel Украина начала свою деятельность в 2008 году и в настоящее время является одним из лидеров туристического рынка страны, имеет офисы в пяти городах Украины и две розничные сети - «Сеть Турагентств Coral Travel» и «Сеть Турагентств Coral Elite Service», которые находятся в 80 городах Украины и насчитывает 290 агентств.