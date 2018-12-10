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Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»

Новини » Новини компаній    10.12.2018 - 12:50
Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»

Результатом досягнень компанії Coral Travel в цьому році став високий титул «Туроператор року», який компанія отримала вже третій рік поспіль. Церемонія проходила 8 грудня розкішному залі елітного готелю InterContinental в Києві

Завдання проекту «Вибір року» - скласти рейтинг споживчих переваг і визначити кращі товари та послуги на ринку. Дослідження проводиться відомою міжнародною компанією Kantar TNS за спеціальним методом, який дозволяє дати комплексну оцінку товарів і послуг на ринку. Загальний бал - це сума переваг споживачів, оцінка експертної ради, оцінка провідних представників рекламних і креативних агентств, думка високого журі та оргкомітету фестивалю.

Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»«Ми не будемо зупинятися на досягнутому результаті, продовжимо бути зразком рівня сервісу в Україні та відповідати світовим стандартам якості і надійності», - зазначила директор Тетяна Прокопенко.

Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»

Coral Travel Україна, входить до складу міжнародного холдингу OTI. Бренд Coral Travel також представлений в Польщі, Туреччини, Грузії та Білорусі. Компанія Coral Travel Україна почала свою діяльність в 2008 році і в даний час є одним з лідерів туристичного ринку країни, має офіси в п'яти містах України і дві роздрібні мережі - «Мережа турагентств Coral Travel» і «Мережа турагентств Coral Elite Service», які знаходяться в 80 містах України і налічує 290 агентств.

Третя перемога Coral Travel в конкурсі «Вибір року»

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