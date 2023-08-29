Третя партія багі зі сталі "Метінвесту" вирушила на фронт

На фронт доправили третю партію мобільних автівок багі, які виготовляють зі металу "Метінвесту". В рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова компанія регулярно передає допомогу ЗСУ, зокрема – надає свою сталь для виробництва техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

"Метінвест" за півтора року повномасштабної війни компанія передала вже 441 автівку різного призначення. Високий попит мають пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси, які допомагають захисникам забезпечувати необхідним підрозділи, швидко пересуватися й бути на крок попереду ворогів.

Також в пригоді стають квадроцикли, які так само як і багі, цінуються своєю високою мобільністю.

Нагадаємо, ініціатива "Сталевий фронт" охоплюю всю допомогу підприємств бізнесмена захисникам України. Усього за 1,5 роки великої війни Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6 млрд грн.