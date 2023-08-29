RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Третья партия баги из стали "Метинвеста" отправилась на фронт

Фото: третья партия баги из стали "Метинвеста" отправилась на фронт (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

На фронт доставили третью партию мобильных автомобилей баги, изготавливаемые из металла "Метинвеста". В рамках "Стального фронта" Рината Ахметова компания регулярно передает помощь ВСУ, в частности - предоставляет свою сталь для производства техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

"Метинвест" за полтора года полномасштабной войны компания передала уже 441 автомобиль разного назначения. Высокий спрос пользуются пикапами, полноприводными джипами и микроавтобусами, которые помогают защитникам обеспечивать необходимым подразделения, быстро передвигаться и быть на шаг впереди врагов.

Также пригодятся квадроциклы, которые так же как и баги, ценятся своей высокой мобильностью.

Напомним, инициатива "Стальной фронт" охватываю всю помощь предприятий бизнесмена защитникам Украины. Всего за 1,5 года Великой войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест