Третя команда Формули-1 задумала кадрові зміни: пілот системи "Ред Булла" в центрі уваги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PlanetF1 .

На ринку гонщиків розпочався рух, оскільки склад команд на сезон-2024 сформований на дві третини. Проте, жодної перестановки в порівнянні з цьогорічною кампанією наразі немає.

Пілот "Альфа Таурі" Цунода потрапив на олівець "Астон Мартіна". Японець нібито став серйозним претендентом на місце за кермом британської стайні в 2024 році. Шанси гонщика на перехід покращила майбутня співпраця команди з "Хондою", яка постачатиме двигуни британцям.

Цунода в складі "Астон Мартіна" нібито замінить Ленса Стролла. Син власника команди показує гірші результати на фоні ветерана Фернандо Алонсо, набравши 47 очок. Натомість іспанець здобув 168 пунктів.

Хто такий Юкі Цунода

Уродженець префектури Канагава, до програми підтримки молодих гонщиків "Ред Булла" потрапив у 19 років. Виступав у японському чемпіонаті Формули-4, Формулі-3 та Формулі-2.

У 2021 році дебютував у Формулі-1. Проводить третій сезон поспіль у складі "Альфа Таурі". Найкращий результат – 4-те місце в Абу-Дабі в дебютний рік. На цей момент стартував у 55-ти гран-прі Королівських автоперегонів.

Номер боліда у Формулі-1 – 22. Єдиний титул здобув у домашній Формулі-4 у 2018 році, новачок року ФІА-2020.