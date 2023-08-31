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Третья команда Формулы-1 задумала изменения: пилот системы "Ред Булла" в центре внимания

Сильверстоун, Четверг 31 августа 2023 11:34
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Третья команда Формулы-1 задумала изменения: пилот системы "Ред Булла" в центре внимания Фото: Юки Цунода (слева) может заменить Лэнса Стролла (справа) (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство конюшни "Астон Мартин" положило глаз на пилота "Альфа Таури" Юки Цуноду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1.

На рынке гонщиков началось движение, поскольку состав команд на сезон-2024 сформирован на две трети. Однако, ни одной перестановки по сравнению с кампанией этого года пока нет.

Пилот "Альфа Таури" Цунода попал на карандаш "Астон Мартина". Японец якобы стал серьезным претендентом на место за рулем британской конюшни в 2024 году. Шансы гонщика на переход улучшило будущее сотрудничество команды с "Хондой", которая будет поставлять двигатели британцам.

Цунода в составе "Астон Мартина" якобы заменит Лэнса Стролла. Сын владельца команды показывает худшие результаты на фоне ветерана Фернандо Алонсо, набрав 47 очков. Испанец получил 168 пунктов.

Кто такой Юки Цунода

Уроженец префектуры Канагава, в программу поддержки молодых гонщиков "Ред Булла" попал в 19 лет. Выступал в японском чемпионате Формулы-4, Формуле-3 и Формуле-2.

В 2021 году дебютировал в Формуле-1. Проводит третий сезон подряд в составе Альфа Таури. Лучший результат – 4 место в Абу-Даби в дебютный год. На этот момент стартовал в 55-ти гран-при Королевских автогонок.

Номер болида в Формуле-1 – 22. Единственный титул завоевал в домашней Формуле-4 в 2018 году, новичок года ФИА-2020.

К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.

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