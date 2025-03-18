Третя форма гривні: що готують в НБУ

"Почну з зауваження, що не електронні гроші, а цифрові гроші. Електронні гроші - це за природою дещо інше, та і мета, напевно", - сказав він.

Шабан зазначив, що НБУ поки не прийняв рішення про початок емісії цифрової гривні. В законі про платіжні послуги є стаття, яка впровадила такий вид національної валюти - е-гривні поряд з готівковою і безготівковою.

"Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш - не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна", - сказав він.

Застосування е-гривні

Шабан зазначив з розвитком цифрової економіки і цифрових активів є розуміння, що те, що продається, і платіжний інструмент мають мати тотожну природу.

"По-друге, цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично, якщо виконуються певні умови", - сказав він.

Наприклад, програми підтримки від держави. Гроші з єВідновлення можна витратити на будівельні матеріали. А з єКнига, можна купити лише книгу. Зараз банки це вирішують відкриттям різних рахунків або емісій різних карток.

"Але якщо, припустимо, в адмінці в магазині певні товари будуть закодовані: це - будівельні матеріали, а це - книги, то набагато простіше, якщо у цих грошей є примітка, що ним можна сплатити тільки будівельні матеріали. Тоді снікерс з кока-колою цими грошима оплатити не можна", - розповів Шабан.

Після того, як торговець отримує цільові гривні, на його гаманці позначка цільових анулюється, і далі він ці кошти може використовувати як звичні готівкові і безготівкові кошти.

"Це симбіоз і чогось безготівкового, і аналогу готівки з прямою вимогою до центробанку", - додав він.

Коли запровадять е-гривню

Шабан зазначив, що НБУ планує лише пілотувати певні технологічні аспекти, ствердити або спростувати певні гіпотези, які він має.

"Ми хочемо це робити у відкритому середовищі, тобто з реальними учасниками, як власниками гаманців, які будуть ці пілотні гривні витрачати, так і з мерчантами, які ці гривні будуть приймати, і ми будемо шукати тих, хто зацікавлений в тестуванні", - додав він.

За його словами, зараз НБУ в пошуку технологічного провайдера, який допоможе реалізувати таку платформу. "Ми працюємо і маємо підтвердження в зацікавленості від декількох українських банків бути учасниками цього проєкту. Рухаємось, це дослідження",- сказав Шабан.