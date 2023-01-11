Третьої світової не буде: Зеленський зробив потужну заяву на церемонії "Золотий глобус"

Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна зможе зупинити російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського до глядачів церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус".

Відомо, що виступ глави держави оголосив знаменитий американський кінорежисер, продюсер, актор і друг України Шон Пенн, а глядачі підтримали виступ Зеленського гучними оплесками.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - заявив Зеленський.

Своєю чергою президент акцентував, вже зрозуміло, хто саме переможе у цій війні. Він зазначив, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".

"Попереду ще битви і сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулого року, це ви. Вільні люди вільного світу. Тих, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що зараз РФ збирає сили для чергової ескалації.

Також Зеленський заявляв, що агресивним діям Росії можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів.

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