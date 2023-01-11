Третьей мировой не будет: Зеленский сделал мощное заявление на церемонии "Золотой глобус"

Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина сможет остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского к зрителям церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус".

Известно, что выступление главы государства объявил знаменитый американский кинорежиссер, продюсер, актер и друг Украины Шон Пенн, а зрители поддержали выступление Зеленского громкими аплодисментами.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто победит. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - заявил Зеленский.

В свою очередь президент акцентировал, уже понятно, кто победит в этой войне. Он отметил, что борьба Украины против вторжения России символизирует "борьбу за право новых поколений узнавать о войне только по фильмам".

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившихся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации.

Также Зеленский заявлял, что агрессивным действиям России можно противопоставить новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров.

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