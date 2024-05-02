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Третий топ-тренер отказал "Баварии" в сотрудничестве: известна причина

Мюнхен, Четверг 02 мая 2024 16:58
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Третий топ-тренер отказал "Баварии" в сотрудничестве: известна причина Фото: Ральф Рангник лично вычеркнул себя из списка претендентов на должность (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не захотел стать вождем мюнхенской "Баварии" в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Именитый специалист отклонил предложение немецкого гранда по трудоустройству. Тренер сконцентрируется на работе с австрийской национальной командой.

"Я всем сердцем погружен в работу со сборной Австрии. Я невероятно доволен этой работой и полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что это не отказ "Баварии", а скорее ради моей команды и наших общих целей", – заявил Рангник.

По информации Bild, 65-летний специалист не захотел совмещать две должности. В случае принятия предложения мюнхенцев тренеру пришлось планировать новый сезон во время Евро-2024, где будет выступать Австрия. Кроме того, он не захотел резко менять стиль жизни и в этом возрасте возвращаться к ежедневной работе.

Рангник – третий специалист, отказавший "Баварии". Ранее руководство "ротен" не смогло убедить перейти в ряды мюнхенцев Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсманна. Еще в начале февраля "Бавария" анонсировала отставку нынешнего тренера команды Томаса Тухеля.

Кто такой Ральф Рангник

Уроженец Бакнанга, футболист, тренер и функционер. После бесславной игровой карьеры сосредоточился на тренерском ремесле, в частности, вдохновлялся работой Валерия Лобановского.

Тренировал ряд немецких команд, в частности "Штутгарт", "Шальке" (дважды) и "Хоффенхайм". В 2012 году присоединился к структуре "Ред Булла", где работал на должностях спортивного директора, главного тренера и функционера "Зальцбурга", РБ "Лейпциг" и других команд системы. В 2021-2022 гг. тренировал МЮ, а два года назад возглавил сборную Австрии.

Считается крестным отцом современного немецкого футбола. На его идеях выросли упомянутые Тухель и Нагельсманн, а также Марко Розе, Рогер Шмидт, Ади Хюттер и многие другие специалисты.

К слову, ранее Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале Лиги чемпионов.

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