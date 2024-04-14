UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

При Третій штурмовій відкрили школу управління дронами (відео)

Фото: при Третій штурмовій відкрили школу управління дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При Третьої штурмової бригади відкрили школу управління дронами. Навчатися можуть як цивільні, і військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна.

"При нашій Третій штурмовій почала функціонувати школа FPV-дронів. Інструктори, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - розповів він.

За його словами, інструктори будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне - максимально ефективно вбивати російських окупантів та знищувати їхню техніку.

Як зазначив Жорін автором ідеї та ініціатором створення школи є командир протитанкового батальйону 3 ОШБр, мій побратим друг Ромаха.

"Навчатись можна як військовим, так і цивільним", - зазначив він.

Що відомо про Третю штурмову бригаду

Третю окрему штурмову бригаду було сформовано на основі підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України, який у свою чергу був сформований на основі добровольчого загону територіальної оборони "Азов", створеного в Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення.

Третя штурмова бригада брала участь у боях на найгарячіших напрямках, зокрема посилювала свого часу оборону Авдіївки. Докладніше про бригаду - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони