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При Третьей штурмовой открыли школу управления дронами (видео)

Фото: при Третьей штурмовой открыли школу управления дронами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При Третьей штурмовой бригаде открыли школу управления дронами. Обучаться могут как гражданские, так и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.

"При нашей Третьей штурмовой начала функционировать школа FPV-дронов. Инструкторы, получившие опыт в тяжелейших боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказал он.

По его словам, инструкторы будут делиться своими знаниями и учить делать главное - максимально эффективно убивать российских оккупантов и уничтожать их технику.

Как отметил Жорин автором идеи и инициатором создания школы является командир противотанкового батальона 3 ОШБр, мой собрат друг Ромаха.

"Научиться можно как военным, так и гражданским", - отметил он.

Что известно о Третьей штурмовой бригаде

Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.

Третья штурмовая бригада участвовала в боях на самых горячих направлениях, в частности усиливала в свое время оборону Авдеевки. Подробнее о бригаде - в материале РБК-Украина.

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