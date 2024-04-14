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При Третій штурмовій відкрили школу управління дронами (відео)

Україна, Неділя 14 квітня 2024 13:33
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При Третій штурмовій відкрили школу управління дронами (відео) Фото: при Третій штурмовій відкрили школу управління дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При Третьої штурмової бригади відкрили школу управління дронами. Навчатися можуть як цивільні, і військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна.

"При нашій Третій штурмовій почала функціонувати школа FPV-дронів. Інструктори, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - розповів він.

За його словами, інструктори будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне - максимально ефективно вбивати російських окупантів та знищувати їхню техніку.

Як зазначив Жорін автором ідеї та ініціатором створення школи є командир протитанкового батальйону 3 ОШБр, мій побратим друг Ромаха.

"Навчатись можна як військовим, так і цивільним", - зазначив він.

Що відомо про Третю штурмову бригаду

Третю окрему штурмову бригаду було сформовано на основі підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України, який у свою чергу був сформований на основі добровольчого загону територіальної оборони "Азов", створеного в Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення.

Третя штурмова бригада брала участь у боях на найгарячіших напрямках, зокрема посилювала свого часу оборону Авдіївки. Докладніше про бригаду - у матеріалі РБК-Україна.

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