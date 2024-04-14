ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При Третьей штурмовой открыли школу управления дронами (видео)

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 13:33
UA EN RU
При Третьей штурмовой открыли школу управления дронами (видео) Фото: при Третьей штурмовой открыли школу управления дронами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При Третьей штурмовой бригаде открыли школу управления дронами. Обучаться могут как гражданские, так и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.

"При нашей Третьей штурмовой начала функционировать школа FPV-дронов. Инструкторы, получившие опыт в тяжелейших боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказал он.

По его словам, инструкторы будут делиться своими знаниями и учить делать главное - максимально эффективно убивать российских оккупантов и уничтожать их технику.

Как отметил Жорин автором идеи и инициатором создания школы является командир противотанкового батальона 3 ОШБр, мой собрат друг Ромаха.

"Научиться можно как военным, так и гражданским", - отметил он.

Что известно о Третьей штурмовой бригаде

Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.

Третья штурмовая бригада участвовала в боях на самых горячих направлениях, в частности усиливала в свое время оборону Авдеевки. Подробнее о бригаде - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
NEWS
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский