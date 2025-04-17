В Третій штурмовій розповіли про тактику, завдяки якій звільнили село Надія

Третя штурмова бригада звільнила село Надія Луганської області 23 березня. Військові розповіли про тактику, яка допомогла в цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"Позиції окупантів рясно засипаємо з РСЗВ і криємо танковим вогнем. За ними - М113 везуть піхоту Третьої штурмової на штурм Надії, яка була ще під контролем противника", - кажуть в бригаді.

Потім бійці десантуються й відкривають стрілецький вогонь. Сае таким чином вони прострілювали собі шлях до звільнення селища.