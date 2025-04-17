В Третьей штурмовой рассказали о тактике, благодаря которой освободили село Надия
Третья штурмовая бригада освободила село Надия Луганской области 23 марта. Военные рассказали о тактике, которая помогла в этом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
"Позиции оккупантов обильно засыпаем из РСЗО и кроем танковым огнем. За ними - М113 везут пехоту Третьей штурмовой на штурм Надии, которая была еще под контролем противника", - говорят в бригаде.
Затем бойцы десантируются и открывают стрелковый огонь. Именно таким образом они простреливали себе путь к освобождению поселка.
Освобождение Надии от оккупантов
В конце марта Третья штурмовая бригада освободила от оккупантов село Надия Сватовского района.
Общий объем освобожденных от врага территорий составил три квадратных километра. Во время боев за Надию оккупанты потеряли два механизированных полка.
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