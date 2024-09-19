У Третій штурмовій показали наступ бійців у Харківській області (відео)
Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині. З'явилося відповідне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.
Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області. Вони приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.
"У безперервній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених", - розповіли у бригаді.
Що передувало
Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова провела контрнаступні дії у Харківській області. Внаслідок цього вдалося просунутися вглиб лінії фронту майже на 2 квадратні кілометри.
Зокрема, було встановлено контроль над батальйонним районом оборони окупантів, взводними, ротними опорними пунктами.
Українські захисники змогли прорватися, незважаючи на те, що росіяни мали перевагу в солдатах і техніці, співвідношення сил на полі бою було 2,5 до 1 на користь ворога.
Як розповів командир Третьої штурмової Андрій Білецький, таким чином вдалося відвести увагу окупантів із напрямку Макіївки.
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