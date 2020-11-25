В третий раз в Украине вручены награды "ЭКОтрансформация"

В третий раз в Украину вручены награды "ЭКОтрансформация" тем, кто в течение года внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду, способствовал тому, чтобы города и поселки стали более экологичными и безопасными
Организаторы — Ecobusiness Group — акцентируют на том, что вызовы нашего времени требуют системных изменений на уровне всех государств. Нарушенный экобаланс грозит всем нам, поэтому крайне важно не расходовать время на перекладывание ответственности и дискуссии, а объединить усилия по снижению промышленного загрязнения окружающей среды, экологизации общин, энергоэффективности, спасению питьевой воды, улучшению состояния атмосферного воздуха и др. По данным ООН, нам всем отведено не более 30 лет для проведения зеленой технологической трансформации. Поэтому принцип "экономически выгодно то, что экологически безопасно" должен быть общим вектором власти и бизнеса.
Сейчас самая важная задача — это объединить Зеленый курс с элементарными вещами, которые нам нужно сделать. С минимально необходимым набором достижений и решений, с минимальной критической массой тех, кто может начать ЭКОреформацию!
"Мы, как организаторы проекта "ЭКОтрансформация в Украине", уже третий год подряд мотивируем и призываем лидеров общин, бизнеса, власти, науки объединять усилия, делиться опытом и мультиплицировать его! Потому что пока кто-то жалуется на проблемы и бездействие — они действуют! Они — это стейкхолдеры зеленых изменений!
Мы вдохновляем к системному и сбалансированному подходу, мы побуждаем к реструктуризации экономики и перестройке общества», — отмечает основатель и координатор проекта СЕО Ecobusiness Group Людмила Цыганок.
Награды получили экотрансформаторы! И пусть скептики утверждают — мол, этого недостаточно, это капля в море! Однако, как известно, каждое цунами начинается с маленькой капли!
В этом году проект будет завершен телевизионным форматом — марафоном "Экотрансформация: зеленая волна перемен", который будет транслироваться в середине декабря на "33 канале". Масштабный форум диджитализируется в связи с карантинными ограничениями.
Награды "ЭКОтрансформация" в 2020 году получили:
- Депутаты Комитета экологической политики и природопользования ВРУ.
- Стейкхолдеры Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Команда Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
- Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
- При содействии реализации реформы сферы промышленного загрязнения награду получил проект "Лучшие доступные технологии и методы управления (ЛДТМ) для Украины", выполняемый Немецким обществом международного сотрудничества GIZ по поручению Правительства Германии.
- Укргазбанк — вручена награда "Главный экобанк" за многолетнее содействие экотрансформации экономики.
- За развитие сферы ВИЭ благодарностями награждены Гелетуха Георгий (Биоэнергетическая ассоциация), Конеченков Андрей (Ветроэнергетическая ассоциация), Семенишин Артем (Ассоциация солнечной энергетики).
- За выдающиеся достижения в продвижении ветроэнергетических технологий в Украине — Шмидт Галина, руководитель экологического направления компании "Винкрафт Украины", член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.
- За проект "Future Of Generation" награждена компания KNESS Group — практика инноваций, обеспечивающая возможность каждому предприятию работать на чистой электроэнергии.
- За технологию газификации топливной щепы награду получила компания Clear Energy.
Экологизация производства для каждого предприятия — это собственный уникальный путь, однако для всех можно выделить общую составляющую: сделать предприятие более экологичным невозможно одномоментно; этот процесс проходит шаг за шагом.
Некоторые шаги станут крайне важными, некоторые — несущественными, однако только в совокупности они приведут к эффективному результату.
- За комплексный подход в решении экологических проблем, использование инновационных технологий в производстве, минимизацию влияния на окружающую среду, а также формирование культуры устойчивого развития награждена команда Kernel.
- За экоинновационность и устойчивое развитие, программу восстановления плодородия почв награждена команда МХП (Мироновский хлебопродукт).
Техническое переоснащение и обеспечение соответствия бизнес-процессов согласно требованиям международных стандартов в области управления качеством, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности — такой ряд приоритетов отличает компании, для которых модернизация и экологизация производства стали неотъемлемой частью развития. Конечно, осознание важности экологической составляющей в сбалансированном развитии бизнеса в Украине пришло гораздо позже, чем у западных партнеров.
Однако это абсолютно не снижает достижения отечественного бизнеса на пути к современности и достойной конкуренции с мировыми лидерами.
- За содействие охране дикой флоры и фауны и природной среды награду получила команда ДТЭК "Мережі".
- За инновации и внедрение новейших технологий, что является залогом эффективной и экологической газодобычи, вручена награда команде ДТЭК "Нафтогаз".
- Награду лидера системной экомодернизации получила команда ЗАО "Кривой Рог Цемент".
- За системность экомодернизации согласно принципам устойчивого развития награду получило ОАО "Запорожсталь".
- Награда лидера внедрения экотехнологий, экоинноваций и экостартапов вручена ПАО "Донбассэнерго".
- Награду лидера системных изменений получило ЗАО "Укрграфит".
- Награду лидера комплексной и системной трансформации — АО "Фармак".
- За системное внедрение 12-й Цели устойчивого развития "Ответственное потребление" награждена команда "Укрэнерго".
С увеличением численности населения наши ограниченные водные ресурсы истощаются, и, по данным WWF до 2025 года, две трети населения мира могут столкнуться с нехваткой воды. Но мы считаем, что доступ к чистой питьевой воде является основным правом человека.
- За реализацию уникального для Украины проекта — мойку полного замкнутого цикла награда вручена команде "Обухівміськвторресурси".
- Проект PepsiCo "Чиста вода" отмечен наградой стейкхолдеров зеленых изменений.
- За реализацию масштабной реконструкции очистных сооружений награждено КП "Киевводоканал".
- За реализацию компонентов инвестиционного проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве" награду получила команда ГКП "Николаевводоканал".
- За успешно реализованный проект, использующий инновационную японскую технологию, которая зарекомендовала себя во всем мире как надежное и высокоэффективное решение для обезвоживания осадка, награждена группа "ЭКОТОН" совместно с командой "Черноморскводоканал".
- За проект реанимированных очистных сооружений Чорткова награжден руководитель г. Чорткова, Тернопольская обл.
Многогранность экологических вызовов демонстрируют успешные кейсы каждого победителя!
- Издательство "Ранок" получило награду стейкхолдера системной экологизации.
- За инновационность экостартапа награждена команда Re-leaf.
- За проект агровольтаики на украинской территории на примере Ганской СЭС вознаграждена Теsla Agro.
- За содействие ресурсоэффективному и чистому производству вручена награда "Центру ресурсоэффективного и чистого производства".
- Награду лучшего экоконсалтера получила команда "ЦЕРН"
- За реализацию проекта "Оценка перспектив применения осадка в сточных водах львовских канализационных очистных сооружений в целях биологической рекультивации" награду получил "ЦЕНТР Лтд".
- Награду лучшей команды по экоадвокации получило адвокатское объединение "ЭКОбезопасность".
- За реализацию программы PremaNET награждено ООО "НПП "ЭКОНИС-ЦЕНТР".
- За озеленение Международного аэропорта "Борисполь" награду "Лидер экодизайна" получила компания LoraShen.
- За весомый вклад в развитие сознательного потребления награждена Ukrainian Fashion Week
- Награду "Лидер экопроизводства" получила команда ООО "Де Ла Марк".
- Главную награду в декабре получит победитель конкурса "Эколог года" (проводится в рамках Всеукраинской экологической олимпиады).
- Награду "Лидер непрерывной трансформации" в очередной раз получил Харьковский энергетический кластер.
- За реализованный проект по проведению автоматизированного экологического мониторинга атмосферного воздуха небольшого города награду получило ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения" (АО "Украналит").
- При содействии реализации масштабной системы контроля качества воздуха в г. Обухове награждена Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами.
- За внедрение системы компостирования в г. Львове награждена команда "ОПЄ органік".
- За реализацию первого в Украине исследования светового загрязнения территорий на основе спутниковых снимков награжден комитет экомониторинга ПАЭУ и Институт космических исследований.
- Награду "Лидер экорешений" получил первый настоящий экокапиталистичный проект — "Зелений птах".
- За успешную реализацию проекта "Эффективное управление органическими отходами во Львове" награждено Посольство Чешской Республики в Украине.
- За лидерство в продвижении КСО и Целей устойчивого развития награду получил Центр "Розвиток КСВ".
- Награду стейкхолдера зеленых изменений за продвижение экореформ и европейских ценностей получила Марина Шимкус, эксперт по ОВД и СЕО.
- Let's Do It GREEN Ukraine награжден за успешную реализацию общенационального проекта National Green Challenge.
Как отмечают организаторы и участники проекта — экотрансформацию не остановить, она обязательна должна быть всесторонней, системной, постоянной. Продолжение следует...
Пресс-служба Ecobusiness Group