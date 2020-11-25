В третий раз в Украине вручены награды "ЭКОтрансформация"

В третий раз в Украину вручены награды "ЭКОтрансформация" тем, кто в течение года внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду, способствовал тому, чтобы города и поселки стали более экологичными и безопасными

Организаторы — Ecobusiness Group — акцентируют на том, что вызовы нашего времени требуют системных изменений на уровне всех государств. Нарушенный экобаланс грозит всем нам, поэтому крайне важно не расходовать время на перекладывание ответственности и дискуссии, а объединить усилия по снижению промышленного загрязнения окружающей среды, экологизации общин, энергоэффективности, спасению питьевой воды, улучшению состояния атмосферного воздуха и др. По данным ООН, нам всем отведено не более 30 лет для проведения зеленой технологической трансформации. Поэтому принцип "экономически выгодно то, что экологически безопасно" должен быть общим вектором власти и бизнеса.

Сейчас самая важная задача — это объединить Зеленый курс с элементарными вещами, которые нам нужно сделать. С минимально необходимым набором достижений и решений, с минимальной критической массой тех, кто может начать ЭКОреформацию!

"Мы, как организаторы проекта "ЭКОтрансформация в Украине", уже третий год подряд мотивируем и призываем лидеров общин, бизнеса, власти, науки объединять усилия, делиться опытом и мультиплицировать его! Потому что пока кто-то жалуется на проблемы и бездействие — они действуют! Они — это стейкхолдеры зеленых изменений!

Мы вдохновляем к системному и сбалансированному подходу, мы побуждаем к реструктуризации экономики и перестройке общества», — отмечает основатель и координатор проекта СЕО Ecobusiness Group Людмила Цыганок.

Награды получили экотрансформаторы! И пусть скептики утверждают — мол, этого недостаточно, это капля в море! Однако, как известно, каждое цунами начинается с маленькой капли!

В этом году проект будет завершен телевизионным форматом — марафоном "Экотрансформация: зеленая волна перемен", который будет транслироваться в середине декабря на "33 канале". Масштабный форум диджитализируется в связи с карантинными ограничениями.

Награды "ЭКОтрансформация" в 2020 году получили:

Депутаты Комитета экологической политики и природопользования ВРУ.

Стейкхолдеры Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Команда Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

При содействии реализации реформы сферы промышленного загрязнения награду получил проект "Лучшие доступные технологии и методы управления (ЛДТМ) для Украины", выполняемый Немецким обществом международного сотрудничества GIZ по поручению Правительства Германии.

Укргазбанк — вручена награда "Главный экобанк" за многолетнее содействие экотрансформации экономики.

За развитие сферы ВИЭ благодарностями награждены Гелетуха Георгий (Биоэнергетическая ассоциация), Конеченков Андрей (Ветроэнергетическая ассоциация), Семенишин Артем (Ассоциация солнечной энергетики).

За выдающиеся достижения в продвижении ветроэнергетических технологий в Украине — Шмидт Галина, руководитель экологического направления компании "Винкрафт Украины", член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

За проект "Future Of Generation" награждена компания KNESS Group — практика инноваций, обеспечивающая возможность каждому предприятию работать на чистой электроэнергии.

За технологию газификации топливной щепы награду получила компания Clear Energy.

Экологизация производства для каждого предприятия — это собственный уникальный путь, однако для всех можно выделить общую составляющую: сделать предприятие более экологичным невозможно одномоментно; этот процесс проходит шаг за шагом.

Некоторые шаги станут крайне важными, некоторые — несущественными, однако только в совокупности они приведут к эффективному результату.

За комплексный подход в решении экологических проблем, использование инновационных технологий в производстве, минимизацию влияния на окружающую среду, а также формирование культуры устойчивого развития награждена команда Kernel.

За экоинновационность и устойчивое развитие, программу восстановления плодородия почв награждена команда МХП (Мироновский хлебопродукт).

Техническое переоснащение и обеспечение соответствия бизнес-процессов согласно требованиям международных стандартов в области управления качеством, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности — такой ряд приоритетов отличает компании, для которых модернизация и экологизация производства стали неотъемлемой частью развития. Конечно, осознание важности экологической составляющей в сбалансированном развитии бизнеса в Украине пришло гораздо позже, чем у западных партнеров.

Однако это абсолютно не снижает достижения отечественного бизнеса на пути к современности и достойной конкуренции с мировыми лидерами.

За содействие охране дикой флоры и фауны и природной среды награду получила команда ДТЭК "Мережі".

За инновации и внедрение новейших технологий, что является залогом эффективной и экологической газодобычи, вручена награда команде ДТЭК "Нафтогаз".

Награду лидера системной экомодернизации получила команда ЗАО "Кривой Рог Цемент".

За системность экомодернизации согласно принципам устойчивого развития награду получило ОАО "Запорожсталь".

Награда лидера внедрения экотехнологий, экоинноваций и экостартапов вручена ПАО "Донбассэнерго".

Награду лидера системных изменений получило ЗАО "Укрграфит".

Награду лидера комплексной и системной трансформации — АО "Фармак".

За системное внедрение 12-й Цели устойчивого развития "Ответственное потребление" награждена команда "Укрэнерго".

С увеличением численности населения наши ограниченные водные ресурсы истощаются, и, по данным WWF до 2025 года, две трети населения мира могут столкнуться с нехваткой воды. Но мы считаем, что доступ к чистой питьевой воде является основным правом человека.

За реализацию уникального для Украины проекта — мойку полного замкнутого цикла награда вручена команде "Обухівміськвторресурси".

Проект PepsiCo "Чиста вода" отмечен наградой стейкхолдеров зеленых изменений.

За реализацию масштабной реконструкции очистных сооружений награждено КП "Киевводоканал".

За реализацию компонентов инвестиционного проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве" награду получила команда ГКП "Николаевводоканал".

За успешно реализованный проект, использующий инновационную японскую технологию, которая зарекомендовала себя во всем мире как надежное и высокоэффективное решение для обезвоживания осадка, награждена группа "ЭКОТОН" совместно с командой "Черноморскводоканал".

За проект реанимированных очистных сооружений Чорткова награжден руководитель г. Чорткова, Тернопольская обл.

Многогранность экологических вызовов демонстрируют успешные кейсы каждого победителя!

Издательство "Ранок" получило награду стейкхолдера системной экологизации.

За инновационность экостартапа награждена команда Re-leaf.

За проект агровольтаики на украинской территории на примере Ганской СЭС вознаграждена Теsla Agro.

За содействие ресурсоэффективному и чистому производству вручена награда "Центру ресурсоэффективного и чистого производства".

Награду лучшего экоконсалтера получила команда "ЦЕРН"

За реализацию проекта "Оценка перспектив применения осадка в сточных водах львовских канализационных очистных сооружений в целях биологической рекультивации" награду получил "ЦЕНТР Лтд".

Награду лучшей команды по экоадвокации получило адвокатское объединение "ЭКОбезопасность".

За реализацию программы PremaNET награждено ООО "НПП "ЭКОНИС-ЦЕНТР".

За озеленение Международного аэропорта "Борисполь" награду "Лидер экодизайна" получила компания LoraShen.

За весомый вклад в развитие сознательного потребления награждена Ukrainian Fashion Week

Награду "Лидер экопроизводства" получила команда ООО "Де Ла Марк".

Главную награду в декабре получит победитель конкурса "Эколог года" (проводится в рамках Всеукраинской экологической олимпиады).

Награду "Лидер непрерывной трансформации" в очередной раз получил Харьковский энергетический кластер.

За реализованный проект по проведению автоматизированного экологического мониторинга атмосферного воздуха небольшого города награду получило ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения" (АО "Украналит").

При содействии реализации масштабной системы контроля качества воздуха в г. Обухове награждена Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами.

За внедрение системы компостирования в г. Львове награждена команда "ОПЄ органік".

За реализацию первого в Украине исследования светового загрязнения территорий на основе спутниковых снимков награжден комитет экомониторинга ПАЭУ и Институт космических исследований.

Награду "Лидер экорешений" получил первый настоящий экокапиталистичный проект — "Зелений птах".

За успешную реализацию проекта "Эффективное управление органическими отходами во Львове" награждено Посольство Чешской Республики в Украине.

За лидерство в продвижении КСО и Целей устойчивого развития награду получил Центр "Розвиток КСВ".

Награду стейкхолдера зеленых изменений за продвижение экореформ и европейских ценностей получила Марина Шимкус, эксперт по ОВД и СЕО.

Let's Do It GREEN Ukraine награжден за успешную реализацию общенационального проекта National Green Challenge.

Как отмечают организаторы и участники проекта — экотрансформацию не остановить, она обязательна должна быть всесторонней, системной, постоянной. Продолжение следует...

Пресс-служба Ecobusiness Group