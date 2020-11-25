Втретє в Україні вручено відзнаки "ЕКОтрансформація" тим, хто протягом року впроваджував кращі технології задля зниження негативного впливу на довкілля, робив міста та селища більш екологічними та безпечними
Організатори — Ecobusiness Group — акцентують на тому, що виклики нашого часу потребують системних змін на рівні всіх держав. Порушений екобаланс загрожує всім нам, тому вкрай важливо не витрачати час на перекладання відповідальності і дискусії, а об’єднати зусилля щодо зниження промислового забруднення довкілля, екологізації громад, енергоефективності, порятунку питної води, поліпшення стану атмосферного повітря тощо. За даними ООН у всіх нас залишилося не більше 30 років для проведення зеленої технологічної трансформації. Тому принцип "економічно вигідно те, що екологічно безпечно" має бути спільним вектором влади та бізнесу.
Зараз найбільше завдання — це поєднати Зелений курс з елементарними речами, які нам потрібно зробити. З мінімально необхідним набором досягнень і рішень, з мінімальною критичною масою тих, хто може розпочати ЕКОреформацію!
"Ми, як організатори проєкту "ЕКОтрансформація в Україні", вже третій рік поспіль мотивуємо і закликаємо лідерів громад, бізнесу, влади, науки об’єднувати зусилля, ділитися досвідом і мультиплікувати його! Бо доки хтось скаржиться на проблеми та бездіяльність — вони діють! Вони — це стейкхолдери зелених змін!
Ми надихаємо до системного і збалансованого підходу, ми спонукаємо до реструктуризації економіки і перебудови суспільства", — зазначає засновниця і координаторка проєкту СЕО Ecobusiness Group Людмила Циганок.
Нагороджено екотрансформаторів! І нехай скептики скажуть — цього недостатньо, це крапля в морі! Однак кожне цунамі починається з маленької краплі!
Цьогоріч проєкт буде завершено телевізійним форматом — марафоном "Екотрансформація: зелена хвиля змін", що транслюватиметься всередині грудня на "33 каналі". Масштабний форум діджиталізується в зв’язку з карантинними обмеженнями.
Відзнаки "Екотрансформація" у 2020 році отримали:
- Депутати Комітету екологічної політики та природокористування ВРУ.
- Стейкхолдери Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Команда Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
- За сприяння реалізації реформи сфери промислового забруднення відзнака вручена Проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Уряду Німеччини.
- Укргазбанк — вручено відзнаку "Головний екобанк" за багаторічне сприяння екотрансформації економіки.
- За розвиток сфери ВДЕ подяками нагороджено Гелетуху Георгія (Біоенергетична асоціація), Конеченкова Андрія (Вітроенергетична асоціація), Семенишина Артема (Асоціація сонячної енергетики).
- За видатні досягнення в просуванні вітроенергетичних технологій в Україні — Шмідт Галина, керівник екологічного напрямку компанії "Вінкрафт Україна", член правління Української вітроенергетичної асоціації.
- За проєкт "Future Of Generation" нагороджено KNESS Group — практика інновацій, що забезпечує можливість кожному підприємству працювати на чистій електроенергії.
- За технологію газифікації паливної тріски відзнаку отримала компанія Clear Energy.
Екологізація виробництва для кожного підприємства — це власний унікальний шлях, проте для всіх можна виділити спільну складову: зробити підприємство більш екологічним неможливо одномоментно; цей процес відбувається крок за кроком.
Якісь кроки видаються вагомими, а якісь — незначними, проте лише сукупно вони ведуть до ефективного результату.
- За комплексний підхід до вирішення екологічних проблем, використання інноваційних технологій у виробництві, мінімізацію впливу на довкілля, а також формування культури сталого розвитку вручено відзнаку команді Kernel.
- За екоінноваційність та сталий розвиток, програму відновлення родючості ґрунтів відзнаку вручено команді МХП (Миронівський хлібопродукт).
Технічне переоснащення і забезпечення відповідності бізнес-процесів вимогам міжнародних стандартів у сфері управління якістю, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці та промислової безпеки — такий ряд пріоритетів вирізняє компанії, для яких модернізація та екологізація виробництва стали невіддільними частинами розвитку. Звісно, усвідомлення важливості екологічної складової у збалансованому розвитку бізнесу в Україні настало набагато пізніше, ніж у західних партнерів.
Однак це жодним чином не принижує здобутки вітчизняного бізнесу на шляху до осучаснення та гідного конкурування зі світовими лідерами.
- За сприяння охороні дикої флори та фауни і природних середовищ вручено відзнаку команді ДТЕК "Мережі".
- За інновації та впровадження новітніх технологій, що є запорукою ефективного і екологічного газовидобутку, вручено відзнаку команді ДТЕК "Нафтогаз".
- Відзнаку лідера системної екомодернізації отримала команда ПрАТ "Кривий Ріг Цемент".
- За системність екомодернізації згідно з принципами сталого розвитку відзнаку вручено ПАТ "Запоріжсталь".
- Відзнаку лідера впровадження екотехнологій, екоінновацій та екостартапів вручено ПАТ "Донбасенерго".
- Відзнаку лідера системних змін отримало ПрАТ "Укрграфіт".
- Відзнаку лідера комплексної і системної трансформації — АТ "Фармак".
- За системне впровадження 12-ї Цілі сталого розвитку "Відповідальне споживання» нагороджено відзнакою команду "Укренерго".
Зі збільшенням чисельності населення наші обмежені водні ресурси виснажуються, і за даними WWF до 2025 року, дві третини населення світу можуть зіткнутися з нестачею води. Але ми вважаємо, що доступ до чистої питної води є основним правом людини.
- За реалізацію унікального для України проєкту — мийку повного замкнутого циклу вручено команді "Обухівміськвторресурси".
- Проєкт PepsiCo "Чиста вода" відзначено нагородою стейкхолдера зелених змін.
- За реалізацію масштабної реконструкції очисних споруд відзнаку вручено КП "Київводоканал".
- За реалізацію компонентів інвестиційного проєкту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві" відзначено нагородою команду МКП "Миколаївводоканал".
- За успішно реалізований проєкт, що використовує інноваційну японську технологію, яка зарекомендувала себе в усьому світі як надійне та високоефективне рішення для зневоднення осаду, нагороджено групу "ЕКОТОН" спільно з командою "Чорноморськводоканал".
- За проєкт реанімованих очисних споруд Чорткова відзнака вручена очільнику м. Чорткова, Тернопільська обл.
Багатосторонність екологічних викликів демонструють успішні кейси кожного переможця!
- Видавництво "Ранок" отримало відзнаку стейкхолдера системної екологізації.
- За інноваційність екостартапу нагороджена команда Re-leaf.
- За проєкт агровольтаїки на українських теренах на прикладі Ганської СЕС відзначено Теsla Agro.
- За сприяння ресурсоефективному та чистому виробництву відзнака вручена "Центру ресурсоефективного та чистого виробництва".
- Відзнаку кращого екоконсалтера вручено команді "ЦЕРН"
- За реалізацію проєкту "Оцінка перспектив застосування осадів стічних вод львівських каналізаційних очисних споруд в цілях біологічної рекультивації» відзнаку отримав "ЦЕНТР Лтд".
- Відзнака кращої команди з екоадвокації вручена адвокатському об’єднанню "ЕКОбезпека".
- За реалізацію програми PremaNET нагороджено ТОВ "НВП "ЕКОНІС-ЦЕНТР".
- За озеленення Міжнародного аеропорту "Бориспіль" нагороду "Лідер екодизайну" отримала компанія LoraShen.
- За вагомий внесок в розвиток свідомого споживання відзначено Ukrainian Fashion Week
- Відзнаку "Лідер ековиробництва" отримала команда ТОВ "Де Ла Марк".
- Головну нагороду у грудні отримає переможець конкурсу "Еколог року" (проводиться в рамках Всеукраїнської екологічної олімпіади).
- Відзнаку "Лідер безперервної трансформації" отримав вкотре Харківський енергетичний кластер.
- За реалізований проєкт зі здійснення автоматизованого екологічного моніторингу атмосферного повітря малого міста відзнаку отримало ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування" (ПрАТ "Украналіт").
- За сприяння реалізації масштабної системи контролю якості повітря в м. Обухові відзначено Асоціацію підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами.
- За впровадження системи компостування у м. Львові відзначено команду "ОПЄ органік".
- За реалізацію першого в Україні дослідження світлового забруднення територій на основі супутникових знімків нагороджено комітет екомоніторингу ПАЕУ та Інститут космічних досліджень.
- Відзнаку "Лідер екорішень" отримав перший справжній екокапіталістичний проєкт — "Зелений птах".
- За успішну реалізацію проєкту "Ефективне управління органічними відходами у Львові" відзначено Посольство Чеської Республіки в Україні.
- За лідерство в просуванні КСВ та Цілей сталого розвитку відзнаку отримав Центр "Розвиток КСВ".
- Відзнаку стейкхолдера зелених змін за просування екореформ та європейських цінностей отримала Марина Шимкус, експертка з питань ОВД та СЕО.
- Let’s Do It GREEN Ukraine відзначено за успішну реалізацію загальнонаціонального проєкту National Green Challenge.
Як зазначають організатори та учасники проєкту — екотрансформацію не зупинити, вона обов’язково має бути всебічною, системною, постійною. Далі буде…
Організатори проєкту – "ECOBUSINESS Group" вдячні за сприяння в організації форуму Проєкту "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", що виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини та команді "Укргазбанку".
Місце проведення зйомок: коворкінг-центр THE SPACE.