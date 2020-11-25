Втретє в Україні вручено відзнаки "ЕКОтрансформація" тим, хто протягом року впроваджував кращі технології задля зниження негативного впливу на довкілля, робив міста та селища більш екологічними та безпечними

Організатори — Ecobusiness Group — акцентують на тому, що виклики нашого часу потребують системних змін на рівні всіх держав. Порушений екобаланс загрожує всім нам, тому вкрай важливо не витрачати час на перекладання відповідальності і дискусії, а об’єднати зусилля щодо зниження промислового забруднення довкілля, екологізації громад, енергоефективності, порятунку питної води, поліпшення стану атмосферного повітря тощо. За даними ООН у всіх нас залишилося не більше 30 років для проведення зеленої технологічної трансформації. Тому принцип "економічно вигідно те, що екологічно безпечно" має бути спільним вектором влади та бізнесу.

Зараз найбільше завдання — це поєднати Зелений курс з елементарними речами, які нам потрібно зробити. З мінімально необхідним набором досягнень і рішень, з мінімальною критичною масою тих, хто може розпочати ЕКОреформацію!

"Ми, як організатори проєкту "ЕКОтрансформація в Україні", вже третій рік поспіль мотивуємо і закликаємо лідерів громад, бізнесу, влади, науки об’єднувати зусилля, ділитися досвідом і мультиплікувати його! Бо доки хтось скаржиться на проблеми та бездіяльність — вони діють! Вони — це стейкхолдери зелених змін!

Ми надихаємо до системного і збалансованого підходу, ми спонукаємо до реструктуризації економіки і перебудови суспільства", — зазначає засновниця і координаторка проєкту СЕО Ecobusiness Group Людмила Циганок.

Нагороджено екотрансформаторів! І нехай скептики скажуть — цього недостатньо, це крапля в морі! Однак кожне цунамі починається з маленької краплі!

Цьогоріч проєкт буде завершено телевізійним форматом — марафоном "Екотрансформація: зелена хвиля змін", що транслюватиметься всередині грудня на "33 каналі". Масштабний форум діджиталізується в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Відзнаки "Екотрансформація" у 2020 році отримали:

Депутати Комітету екологічної політики та природокористування ВРУ.

Стейкхолдери Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Команда Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

За сприяння реалізації реформи сфери промислового забруднення відзнака вручена Проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Уряду Німеччини.

Укргазбанк — вручено відзнаку "Головний екобанк" за багаторічне сприяння екотрансформації економіки.

За розвиток сфери ВДЕ подяками нагороджено Гелетуху Георгія (Біоенергетична асоціація), Конеченкова Андрія (Вітроенергетична асоціація), Семенишина Артема (Асоціація сонячної енергетики).

За видатні досягнення в просуванні вітроенергетичних технологій в Україні — Шмідт Галина, керівник екологічного напрямку компанії "Вінкрафт Україна", член правління Української вітроенергетичної асоціації.

За проєкт "Future Of Generation" нагороджено KNESS Group — практика інновацій, що забезпечує можливість кожному підприємству працювати на чистій електроенергії.

За технологію газифікації паливної тріски відзнаку отримала компанія Clear Energy.

Екологізація виробництва для кожного підприємства — це власний унікальний шлях, проте для всіх можна виділити спільну складову: зробити підприємство більш екологічним неможливо одномоментно; цей процес відбувається крок за кроком.

Якісь кроки видаються вагомими, а якісь — незначними, проте лише сукупно вони ведуть до ефективного результату.

За комплексний підхід до вирішення екологічних проблем, використання інноваційних технологій у виробництві, мінімізацію впливу на довкілля, а також формування культури сталого розвитку вручено відзнаку команді Kernel.

За екоінноваційність та сталий розвиток, програму відновлення родючості ґрунтів відзнаку вручено команді МХП (Миронівський хлібопродукт).

Технічне переоснащення і забезпечення відповідності бізнес-процесів вимогам міжнародних стандартів у сфері управління якістю, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці та промислової безпеки — такий ряд пріоритетів вирізняє компанії, для яких модернізація та екологізація виробництва стали невіддільними частинами розвитку. Звісно, усвідомлення важливості екологічної складової у збалансованому розвитку бізнесу в Україні настало набагато пізніше, ніж у західних партнерів.

Однак це жодним чином не принижує здобутки вітчизняного бізнесу на шляху до осучаснення та гідного конкурування зі світовими лідерами.

За сприяння охороні дикої флори та фауни і природних середовищ вручено відзнаку команді ДТЕК "Мережі".

За інновації та впровадження новітніх технологій, що є запорукою ефективного і екологічного газовидобутку, вручено відзнаку команді ДТЕК "Нафтогаз".

Відзнаку лідера системної екомодернізації отримала команда ПрАТ "Кривий Ріг Цемент".

За системність екомодернізації згідно з принципами сталого розвитку відзнаку вручено ПАТ "Запоріжсталь".

Відзнаку лідера впровадження екотехнологій, екоінновацій та екостартапів вручено ПАТ "Донбасенерго".

Відзнаку лідера системних змін отримало ПрАТ "Укрграфіт".

Відзнаку лідера комплексної і системної трансформації — АТ "Фармак".

За системне впровадження 12-ї Цілі сталого розвитку "Відповідальне споживання» нагороджено відзнакою команду "Укренерго".

Зі збільшенням чисельності населення наші обмежені водні ресурси виснажуються, і за даними WWF до 2025 року, дві третини населення світу можуть зіткнутися з нестачею води. Але ми вважаємо, що доступ до чистої питної води є основним правом людини.

За реалізацію унікального для України проєкту — мийку повного замкнутого циклу вручено команді "Обухівміськвторресурси".

Проєкт PepsiCo "Чиста вода" відзначено нагородою стейкхолдера зелених змін.

За реалізацію масштабної реконструкції очисних споруд відзнаку вручено КП "Київводоканал".

За реалізацію компонентів інвестиційного проєкту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві" відзначено нагородою команду МКП "Миколаївводоканал".

За успішно реалізований проєкт, що використовує інноваційну японську технологію, яка зарекомендувала себе в усьому світі як надійне та високоефективне рішення для зневоднення осаду, нагороджено групу "ЕКОТОН" спільно з командою "Чорноморськводоканал".

За проєкт реанімованих очисних споруд Чорткова відзнака вручена очільнику м. Чорткова, Тернопільська обл.

Багатосторонність екологічних викликів демонструють успішні кейси кожного переможця!

Видавництво "Ранок" отримало відзнаку стейкхолдера системної екологізації.

За інноваційність екостартапу нагороджена команда Re-leaf.

За проєкт агровольтаїки на українських теренах на прикладі Ганської СЕС відзначено Теsla Agro.

За сприяння ресурсоефективному та чистому виробництву відзнака вручена "Центру ресурсоефективного та чистого виробництва".

Відзнаку кращого екоконсалтера вручено команді "ЦЕРН"

За реалізацію проєкту "Оцінка перспектив застосування осадів стічних вод львівських каналізаційних очисних споруд в цілях біологічної рекультивації» відзнаку отримав "ЦЕНТР Лтд".

Відзнака кращої команди з екоадвокації вручена адвокатському об’єднанню "ЕКОбезпека".

За реалізацію програми PremaNET нагороджено ТОВ "НВП "ЕКОНІС-ЦЕНТР".

За озеленення Міжнародного аеропорту "Бориспіль" нагороду "Лідер екодизайну" отримала компанія LoraShen.

За вагомий внесок в розвиток свідомого споживання відзначено Ukrainian Fashion Week

Відзнаку "Лідер ековиробництва" отримала команда ТОВ "Де Ла Марк".

Головну нагороду у грудні отримає переможець конкурсу "Еколог року" (проводиться в рамках Всеукраїнської екологічної олімпіади).

Відзнаку "Лідер безперервної трансформації" отримав вкотре Харківський енергетичний кластер.

За реалізований проєкт зі здійснення автоматизованого екологічного моніторингу атмосферного повітря малого міста відзнаку отримало ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування" (ПрАТ "Украналіт").

За сприяння реалізації масштабної системи контролю якості повітря в м. Обухові відзначено Асоціацію підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами.

За впровадження системи компостування у м. Львові відзначено команду "ОПЄ органік".

За реалізацію першого в Україні дослідження світлового забруднення територій на основі супутникових знімків нагороджено комітет екомоніторингу ПАЕУ та Інститут космічних досліджень.

Відзнаку "Лідер екорішень" отримав перший справжній екокапіталістичний проєкт — "Зелений птах".

За успішну реалізацію проєкту "Ефективне управління органічними відходами у Львові" відзначено Посольство Чеської Республіки в Україні.

За лідерство в просуванні КСВ та Цілей сталого розвитку відзнаку отримав Центр "Розвиток КСВ".

Відзнаку стейкхолдера зелених змін за просування екореформ та європейських цінностей отримала Марина Шимкус, експертка з питань ОВД та СЕО.

Let’s Do It GREEN Ukraine відзначено за успішну реалізацію загальнонаціонального проєкту National Green Challenge.

Як зазначають організатори та учасники проєкту — екотрансформацію не зупинити, вона обов’язково має бути всебічною, системною, постійною. Далі буде…

Організатори проєкту – "ECOBUSINESS Group" вдячні за сприяння в організації форуму Проєкту "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", що виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини та команді "Укргазбанку".

Місце проведення зйомок: коворкінг-центр THE SPACE.