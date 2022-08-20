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Третий раз за месяц. В Виннице снова ищут взрывчатку

Фото: в Виннице снова ищут взрывчатку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Виннице проверяют информацию о заминировании нескольких объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Нацполиции области Зарины Маевской.

"На электронку одного из объектов поступило соответствующее сообщение. На местах работают взрывотехники, информацию сейчас проверяют", - рассказала она.

Как сообщалось, неизвестные в четверг, 18 августа, сообщили о заминировании нескольких объектов в Виннице. Правоохранители перекрыли часть города для проверки. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

До этого взрывчатку в Виннице и ряде городов Украины искали 4 августа. Тогда информация о заминировании также оказалась ложной.

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Винница