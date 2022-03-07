Третий раунд переговоров Украины и России начнется в 16:00

Сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и России. Он начнется в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация - без изменений", - написал Подоляк.

Ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что третий раунд переговоров Украины и РФ состоится в понедельник, 7 марта.

Также он отметил, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть два проблемных вопроса - Крым и признание "ЛДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.