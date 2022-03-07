Третий раунд переговоров между Украиной и РФ: что известно

Сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Точное место проведения встречи делегаций двух стран не известно.
Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, третий раунд переговоров начнется в 16:00.
Как известно, украинская делегация уже прибыла на место встречи с делегацией из РФ.
3 марта состоялся второй раунд переговоров Украины с Россией о прекращении войны. Однако по основным вопросам встреча закончилась практически безрезультатно.
В свою очередь делегации договорились о
После переговоров "зеленые коридоры" были созданы в Мариуполе и Волновахе для вывоза местных жителей. Однако 5 марта при эвакуации жителей Мариуполя российские войска открыли огонь. Повторная эвакуация проводилась 6 марта.
28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины с РФ. Во время встречи украинская делегация настаивала на прекращении обстрелов и выводе российских войск из Украины.
В свою очередь Россия настаивала на признании "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.
Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
В российскую делегацию вошли:
В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в то же время российские войска начали обстреливать украинские города и военные объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу ввел военное положение на территории страны, а местные власти в городах - комендантский час.
Уже двенадцатые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору.
По данный украинских властей, более 11 тысяч российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.