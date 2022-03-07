Третій раунд переговорів між Україною і РФ: що відомо

Другий раунд переговорів

3 березня відбувся другий раунд переговорів України з Росією про припинення війни. Однак з основних питань зустріч закінчилася практично безрезультатно.

У свою чергу делегації домовилися про

тимчасове припинення вогню для організації гуманітарних коридорів;

створенні каналів зв'язку і взаємодій по гуманітарних коридорах.

Після переговорів "зелені коридори" були створені в Маріуполі і Волновасі для вивезення місцевих жителів. Однак 5 березня при евакуації жителів Маріуполя російські війська відкрили вогонь. Повторна Евакуація проводилася 6 березня.

Перший раунд переговорів

28 лютого на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять пройшов перший раунд переговорів України з РФ. Під час зустрічі українська делегація наполягала на припиненні обстрілів і виведенні російських військ з України.

У свою чергу Росія наполягала на визнанні "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, демілітаризації України та закріплення нейтрального статусу країни.

Під час переговорів делегації двох країн визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Після чого сторони роз'їхалися на консультації.

Делегація

Українську делегацію на переговорах представляють:

заступник голови МЗС Микола Точицький,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

народний депутат Рустем Умеров,

перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

До російської делегації увійшли:

помічник президента РФ Володимир Мединський,

заступник міністра оборони,

заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко,

голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,

посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Війна в Україні

О 4:35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і разом з тим російські війська почали обстрілювати українські міста і військові об'єкти.

Президент України Володимир Зеленський відразу ввів воєнний стан на території країни, а місцева влада в містах - комендантську годину.

Вже дванадцяту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору.

За даними української влади, понад 11 тисяч російських військових вбито і поранено. При цьому сотні людей перебувають у полоні.