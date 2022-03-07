Третій раунд переговорів між Україною і РФ: що відомо

Сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією про припинення війни. Точне місце проведення зустрічі делегацій двох країн не відоме.
Детальніше про переговори читайте в матеріалі РБК-Україна.
3 березня відбувся другий раунд переговорів України з Росією про припинення війни. Однак з основних питань зустріч закінчилася практично безрезультатно.
У свою чергу делегації домовилися про
Після переговорів "зелені коридори" були створені в Маріуполі і Волновасі для вивезення місцевих жителів. Однак 5 березня при евакуації жителів Маріуполя російські війська відкрили вогонь. Повторна Евакуація проводилася 6 березня.
28 лютого на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять пройшов перший раунд переговорів України з РФ. Під час зустрічі українська делегація наполягала на припиненні обстрілів і виведенні російських військ з України.
У свою чергу Росія наполягала на визнанні "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, демілітаризації України та закріплення нейтрального статусу країни.
Під час переговорів делегації двох країн визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Після чого сторони роз'їхалися на консультації.
Українську делегацію на переговорах представляють:
До російської делегації увійшли:
О 4:35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і разом з тим російські війська почали обстрілювати українські міста і військові об'єкти.
Президент України Володимир Зеленський відразу ввів воєнний стан на території країни, а місцева влада в містах - комендантську годину.
Вже дванадцяту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору.
За даними української влади, понад 11 тисяч російських військових вбито і поранено. При цьому сотні людей перебувають у полоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.