ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третій футболіст "Ювентуса" заразився коронавірусом

Новини » Спорт     21.03.2020 - 21:01
Третій футболіст "Ювентуса" заразився коронавірусом
Фото: Пауло Дібала (juventus.com)

Також позитивний тест здала і його дівчина

Нападаючий туринського "Ювентуса" і національної команди Аргентини Пауло Дібала, а також його дівчина заразилися коронавірусною інфекцією. Про це футболіст повідомив на сторінках своїх соцмереж.

"Привіт усім, я хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на COVID-19. У мене і Оріани позитивний результат. На щастя, ми прекрасно відчуваємо себе. Дякую за ваші повідомлення і всім привіт", - написав Диба в Twitter.

Дібала став третім гравцем "Ювентуса", який заразився коронавірусів. Раніше COVID-19 виявили у захисника туринської команди Даніеле Лайки і хавбека Блеза Матюїді.

Колись уже з'являлася інформація, що Диба заразився коронавірусів, але сам гравець спростовував її.

Через пандемію італійська Серія А, як і чемпіонати безлічі інших країн, була припинена на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше в футбольному клубі "Валенсія" повідомили про нові випадки зараження коронавірусом. Імена тих, що заразилися не розкриваються. Разом з тим наголошується, що позитивні тести на коронавірус здали 35% співробітників, включаючи футболістів.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 21 березня Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 21 березня
Новини України ЮвентусФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся