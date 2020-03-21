Третій футболіст "Ювентуса" заразився коронавірусом

Фото: Пауло Дібала (juventus.com)

Також позитивний тест здала і його дівчина

Нападаючий туринського "Ювентуса" і національної команди Аргентини Пауло Дібала, а також його дівчина заразилися коронавірусною інфекцією. Про це футболіст повідомив на сторінках своїх соцмереж.

"Привіт усім, я хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на COVID-19. У мене і Оріани позитивний результат. На щастя, ми прекрасно відчуваємо себе. Дякую за ваші повідомлення і всім привіт", - написав Диба в Twitter.

Дібала став третім гравцем "Ювентуса", який заразився коронавірусів. Раніше COVID-19 виявили у захисника туринської команди Даніеле Лайки і хавбека Блеза Матюїді.

Колись уже з'являлася інформація, що Диба заразився коронавірусів, але сам гравець спростовував її.

Через пандемію італійська Серія А, як і чемпіонати безлічі інших країн, була припинена на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше в футбольному клубі "Валенсія" повідомили про нові випадки зараження коронавірусом. Імена тих, що заразилися не розкриваються. Разом з тим наголошується, що позитивні тести на коронавірус здали 35% співробітників, включаючи футболістів.