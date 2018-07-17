Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

Радиационный фон на промышленной площадке на 17 июля составляет 0,08 мкЗв/ч

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Энергоблок подключили 16 июля в 23:00. Отмечается, что оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме.

"Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС за указанный период находился на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 17 июля составляет 0,08 мкЗв/час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений", - сообщают в "Энергоатоме".

Кроме этого, 16 июля в 17:09 действием электрической защиты генератора был отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения ТГ-4 выясняются.

Напомним, 7 апреля в 02:39 третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток.