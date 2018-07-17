Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

Радіаційний фон на промисловому майданчику на 17 липня складає 0,08 мкЗв/год

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Енергоблок підключили 16 липня о 23:00. Зазначається, що обладнання першого та другого енергоблоків ЮУАЕС працює без зауважень в заданому режимі.

"Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС за вказаний період знаходився на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 17 липня складає 0,08 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень", - повідомляють у "Енергоатомі".

Крім цього, 16 липня о 17:09 дією електричного захисту генератора було відключено від енергомережі турбогенератор ТГ-4 енергоблока №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. Автоматично блок розвантажено до рівня 54% номінальної потужності. Причини відключення ТГ-4 наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, 7 квітня о 02:39 третій енергоблок Южно-Української АЕС відключили від енергосистеми України для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 104 доби.