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Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети

Новости » Общество    01.05.2019 - 03:34
Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к сети
Фото: пожар на Ровенской АЭС (facebook.com/uarivnetv)

Энергоблок был отключен из-за пожара

В субботу, 30 апреля, после пожара на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) к сети был подключен третий энергоблок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РАЭС.

Как сообщается, энергоблок был включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения, которое произошло 29 апреля во время пожара из-за повреждения трансформатора.

"По состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось после пожара и находится в разрешенных пределах.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Возгорание было зафиксировано в 21:04, вследствие чего произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции.

Добавим, 26 апреля в Главное управление Нацполиции Николаева поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южно-Украинской атомной электростанции заложено взрывное устройство.

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