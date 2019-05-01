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Третій енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 03:34
Третій енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі
Фото: пожежа на Рівненській АЕС (facebook.com/uarivnetv)

Енергоблок був відключений через пожежу

У суботу, 30 квітня, після пожежі на Рівненській атомній електростанції (РАЕС) до мережі був підключений третій енергоблок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РАЕС.

Як повідомляється, енергоблок був увімкнений у мережу після з'ясування та усунення причин його відключення, яке сталося 29 квітня під час пожежі через пошкодження трансформатору.

"Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радіаційний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території не змінився після пожежі та перебуває у дозволених межах.

Нагадаємо, у понеділок, 29 квітня, на Рівненькій атомній електростанції сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Загорання було зафіксоване о 21:04, внаслідок чого відбулося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції.

Додамо, 26 квітня в Головне управління Нацполіціі Миколаєва надійшло анонімне повідомлення про те, що на території Південно-Української атомної електростанції закладено вибуховий пристрій.

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