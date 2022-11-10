Третій день поспіль. У Львові знову замінували школи

У Львові третій день поспіль повідомляють про масове замінування шкіл. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника "Варта 1" Ігоря Зінкевича.

За даними ЗМІ, інформація нібито про мінування надійшла о 10:10. Відомо, що є серія анонімних повідомлень про вибухівку у закладах освіти.

"Є серія анонімних замінувань у Львові по учбових закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію по цій інформації", - цитує видання .

Наразі всі повідомлення про замінування шкіл перевіряють відповідні служби.