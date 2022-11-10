Третий день подряд. Во Львове снова заминировали школы

Во Львове третий день подряд сообщают о массовом заминировании школ. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Варта 1" Игоря Зинкевича.

По данным СМИ, информация якобы о минировании поступила в 10:10. Известно, что есть серия анонимных сообщений о взрывчатке в учебных заведениях.

"Есть серия анонимных заминирований во Львове по учебным заведениям, в настоящее время правоохранители проверяют информацию по этой информации", - цитирует издание главы "Варта 1" Игоря Зинкевича.

Все сообщения о заминировании школ проверяют соответствующие службы.