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Третий день подряд. Во Львове снова заминировали школы

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Львов, Четверг 10 ноября 2022 10:45
Третий день подряд. Во Львове снова заминировали школы Фото: во Львове снова заминировали школы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове третий день подряд сообщают о массовом заминировании школ. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Варта 1" Игоря Зинкевича.

По данным СМИ, информация якобы о минировании поступила в 10:10. Известно, что есть серия анонимных сообщений о взрывчатке в учебных заведениях.

"Есть серия анонимных заминирований во Львове по учебным заведениям, в настоящее время правоохранители проверяют информацию по этой информации", - цитирует издание главы "Варта 1" Игоря Зинкевича.

Все сообщения о заминировании школ проверяют соответствующие службы.

Напомним, 8 ноября во Львове неизвестные также сообщили о минировании ряда школ. Известно, что сообщение поступило на электронную почту на русском языке. Буквально на следующий день, 9 ноября, поступило аналогичное сообщение.

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