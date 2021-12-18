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Третий день без "оранжевых" областей. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 09:40
Третий день без "оранжевых" областей. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны Фото: в Украине 17 областей находятся в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне находятся 8 областей. "Желтая" зона карантина насчитывает 17 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  • Волынскую,
  • Житомирскую,
  • Запорожскую,
  • Киевскую,
  • Николаевскую,
  • Сумскую,
  • Черкасскую,
  • Черниговскую.
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