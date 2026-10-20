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Третій армійський корпус отримав нового командира: Білецький розкрив деталі

00:40 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Третій армійський корпус отримав нового командира: Білецький розкрив деталі Фото: Дмитро Рогозюк (з відкритих джерел)
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Новим командиром Третього армійського корпусу став Дмитро Рогозюк, який раніше очолював 60-ту окрему механізовану бригаду.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив попередній командир корпусу Андрій Білецький під, передає Hromadske.

Вже екс-командир корпусу наголосив, що Рогозюк брав участь в обороні Києва у складі "Азову" та служив у Третій окремій штурмовій бригаді.

Як відомо, Андрій Білецький очолив угруповання військ "Центр", до складу якого входять три корпуси - 3-й, 11-й і 19-й.

Що відомо про Дмитра Рогозюка

Дмитро Рогозюк долучився до захисту України в грудні 2013 року. Він служив у бригаді транспортної авіації та займався забезпеченням тилу під час бойових дій на сході країни.

У 2017 році військовий залишив службу та повернувся до цивільного життя. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії він знову вступив до лав ЗСУ. Зокрема, Рогозюк брав участь в обороні Києва у складі полку "Азов".

Пізніше він командував ротою у складі 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади під час боїв за Бахмут. Також відповідав за оперативне планування, а після створення армійського корпусу обійняв посаду заступника начальника штабу.

У жовтні 2025 року Рогозюк очолив 60-ту окрему механізовану бригаду, яка увійшла до складу Третього армійського корпусу.

Водночас попередній командир 60-ї бригади став фігурантом кримінального провадження щодо розкрадань у війську.

Слід зазначити, що за рік на чолі з Рогозюком 60-та ОМБр пройшла шлях від "проблемної" бригади до одного з найефективніших формувань Сил оборони України.

"Насамперед ми приділили увагу зміні підходів до управління: звісно, ухвалили кадрові рішення, відбулася заміна та входження не тільки юридичного підрозділу в 3-й армійський корпус, а й прийняття систем управління та підходів до ведення бою", - згадував Рогозюк про трансформацію в 60-ій ОМБр.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Білецький розказав - диктатор РФ Володимир Путін поставив окупантам черговий дедлайн по захопленню Донбасу.

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