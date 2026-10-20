Третий армейский корпус получил нового командира: Белецкий раскрыл детали

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил предыдущий командир корпуса Андрей Белецкий во, передает Hromadske.

Уже экс-командир корпуса отметил, что Рогозюк принимал участие в обороне Киева в составе "Азова" и служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Как известно, Андрей Белецкий возглавил группировку войск "Центр", в состав которой входят три корпуса - 3-й, 11-й и 19-й.

Что известно о Дмитрии Рогозюке

Дмитрий Рогозюк принял участие в защите Украины в декабре 2013 года. Он служил в бригаде транспортной авиации и обеспечивал тыл во время боевых действий на востоке Украины.

В 2017 году военный покинул службу и вернулся в гражданскую жизнь. Однако после начала полномасштабного вторжения России он снова вступил в ряды ВСУ. В частности, Рогозюк участвовал в обороне Киева в составе полка "Азов".

Позже он командовал ротой в составе 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады во время боев за Бахмут. Также отвечал за оперативное планирование, а после создания армейского корпуса занял должность заместителя начальника штаба.

В октябре 2025 года Рогозюк возглавил 60-ю отдельную механизированную бригаду, вошедшую в состав Третьего армейского корпуса.

В то же время предыдущий командир 60-й бригады стал фигурантом уголовного производства по хищениям в армии.

Следует отметить, что через год во главе с Рогозюком 60-я ОМБр прошла путь от "проблемной" бригады до одного из самых эффективных формирований Сил обороны Украины.

"Прежде всего, мы уделили внимание изменению подходов к управлению: конечно, приняли кадровые решения, произошла замена и вхождение не только юридического подразделения в 3-й армейский корпус, но и принятие систем управления и подходов к ведению боя", - вспоминал Рогозюк о трансформации в 60-й ОМБр.