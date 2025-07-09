Третина уражених цілей у червні - справа рук Сил безпілотних систем, - Сирський

Сили безпілотних систем активно знищують ворожу техніку. У червні третину всіх цілей уразили саме вони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.
Генерал розповів, що провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. Під час неї обговорювали комплектування і підготовку екіпажів, масштабування і можливості підрозділів.
Під час наради була доповідь нового командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. За словами Сирського, синергія підрозділів СБС і "Лінії дронів" дає хороший результат.
"У червні кожна третя ворожа ціль - з усіх уражених Силами оборони України - на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил безпілотних систем вразило понад 19,6 тисяч цілей, знищило - 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 реактивну систему залпового вогню", - додав генерал.
При цьому Сили безпілотних систем знешкодили понад 4,5 тисячі російських солдатів. З них 2548 окупантів ліквідовано.
Найефективнішими підрозділами були:
Також під час наради було проведено аналіз ефективності застосування морських дронів у Чорному морі та обговорено зміни в застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника.
"Всіляко підтримую розвиток застосування дронів-перехоплювачів. Що більше в нас буде їх і навчених екіпажів, що глибше ешелонуємо основні напрямки - то спокійніше спатимуть українці в тилових містах", - зазначив Сирський.
Він розповів, що росіяни також удосконалюють і покращують характеристики своїх дронів, змінюють тактику і частіше використовують оптоволокно та штучний інтелект, а також конструюють "герані" з турбореактивним двигуном.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що вчора, 8 липня, українським захисникам вдалося знешкодити 1050 російських солдатів.
При цьому воїни ЗСУ знищили 68 артсистем і 227 дронів.
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