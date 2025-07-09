Третина уражених цілей у червні - справа рук Сил безпілотних систем, - Сирський

Генерал розповів, що провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. Під час неї обговорювали комплектування і підготовку екіпажів, масштабування і можливості підрозділів.

Під час наради була доповідь нового командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді. За словами Сирського, синергія підрозділів СБС і "Лінії дронів" дає хороший результат.

"У червні кожна третя ворожа ціль - з усіх уражених Силами оборони України - на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил безпілотних систем вразило понад 19,6 тисяч цілей, знищило - 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 реактивну систему залпового вогню", - додав генерал.

При цьому Сили безпілотних систем знешкодили понад 4,5 тисячі російських солдатів. З них 2548 окупантів ліквідовано.

Найефективнішими підрозділами були:

"Птахи Мадяра";

"Фенікс";

"Ахіллес";

"Nemesis";

"Степові хижаки";

"Рарог".

Також під час наради було проведено аналіз ефективності застосування морських дронів у Чорному морі та обговорено зміни в застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника.

"Всіляко підтримую розвиток застосування дронів-перехоплювачів. Що більше в нас буде їх і навчених екіпажів, що глибше ешелонуємо основні напрямки - то спокійніше спатимуть українці в тилових містах", - зазначив Сирський.

Він розповів, що росіяни також удосконалюють і покращують характеристики своїх дронів, змінюють тактику і частіше використовують оптоволокно та штучний інтелект, а також конструюють "герані" з турбореактивним двигуном.