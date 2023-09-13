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Третина комунальників Києва сьогодні встали до лав ЗСУ, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Від початку повномасштабної агресії росії близько 100 тисяч мешканців Києва покинули свою цивільну професію та вступили до лав ЗСУ. В тому числі майже кожен третій працівник комунальних служб столиці сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Майже сто тисяч киян пішли боронити Україну від агресора. Зокрема, до лав Збройних сил стали і приблизно третина комунальників Києва. Звісно, це велика кількість працівників. І ми сьогодні відчуваємо дефіцит професіоналів на підприємствах міста", - повідомив Віталій Кличко.

Попри це, міські служби забезпечують належне функціонування міста, наголосив мер Києва.

"Нам вдається тримати ситуацію в столиці, забезпечувати належне функціонування міста. Це непросто. Бо сьогодні населення столиці приблизно таке ж, як і до повномасштабного вторгнення. До Києва їдуть переселенці зі Сходу та Півдня України. Бо столиця зараз - одне з найбільш захищених міст. Також у нас працюють всі необхідні людям сервіси: комунальні послуги, медичне обслуговування, соціальне, працюють школи та садочки. І ми робимо все, аби місто жило і працювало, робило свій внесок у перемогу", - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка в бюджеті столиці збільшено видатки на допомогу ЗСУ до 5 млрд грн. Ці кошти призначені передовсім для задоволення потреб військових частин, які зареєстровані в Києві або входять до Сил оборони громади.

 

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КиївЗбройні сили України