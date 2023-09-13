Треть коммунальщиков Киева сегодня встали в ряды ВСУ, - Кличко

"Почти сто тысяч киевлян пошли защищать Украину от агрессора. В частности, в ряды Вооруженных сил стали и примерно треть коммунальщиков Киева. Конечно, это большое количество работников. И мы сегодня испытываем дефицит профессионалов на предприятиях города", - сообщил Виталий Кличко.

Тем не менее, городские службы обеспечивают надлежащее функционирование города, подчеркнул мэр Киева.

"Нам удается держать ситуацию в столице, обеспечивать должное функционирование города. Это непросто. Потому что сегодня население столицы примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения. В Киев едут переселенцы с Востока и Юга Украины. Потому что столица сейчас один из самых защищенных городов. Также у нас работают все необходимые людям сервисы: коммунальные услуги, медицинское обслуживание, социальное, работают школы и садики. И мы делаем все, чтобы город жил и работал, вносил свой вклад в победу", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в бюджете столицы увеличены расходы на помощь ВСУ до 5 млрд грн. Эти средства предназначены прежде всего для удовлетворения потребностей воинских частей, зарегистрированных в Киеве или входящих в Сил обороны общины.