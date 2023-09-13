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Треть коммунальщиков Киева сегодня встали в ряды ВСУ, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабной агрессии россии около 100 тысяч жителей Киева покинули свою гражданскую профессию и вступили в ряды ВСУ. В том числе, почти каждый третий работник коммунальных служб столицы сегодня защищает Украину с оружием в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Почти сто тысяч киевлян пошли защищать Украину от агрессора. В частности, в ряды Вооруженных сил стали и примерно треть коммунальщиков Киева. Конечно, это большое количество работников. И мы сегодня испытываем дефицит профессионалов на предприятиях города", - сообщил Виталий Кличко.

Тем не менее, городские службы обеспечивают надлежащее функционирование города, подчеркнул мэр Киева.

"Нам удается держать ситуацию в столице, обеспечивать должное функционирование города. Это непросто. Потому что сегодня население столицы примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения. В Киев едут переселенцы с Востока и Юга Украины. Потому что столица сейчас один из самых защищенных городов. Также у нас работают все необходимые людям сервисы: коммунальные услуги, медицинское обслуживание, социальное, работают школы и садики. И мы делаем все, чтобы город жил и работал, вносил свой вклад в победу", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в бюджете столицы увеличены расходы на помощь ВСУ до 5 млрд грн. Эти средства предназначены прежде всего для удовлетворения потребностей воинских частей, зарегистрированных в Киеве или входящих в Сил обороны общины.

 

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КиевВооруженные силы Украины