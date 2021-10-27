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Почти треть жилых домов в Украине остаются без отопления в конце октября

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 27 октября к теплоснабжению подключено более 70% жилых домов Украины. Есть области, которые отчитались о 100% запуске отопления в жилом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины (Минрегион).

В десяти регионах страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области, показатель подключения составляет более 90%.

Кроме того, уже есть области, которые дали тепло во все жилые дома. Это Закарпатская, Черниговская и Тернопольскую области.

В Минрегионе напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Напомним, 23 октября в Киеве начали подключение зданий к теплу. Согласно технологическим нормам, развертывание системы занимает около семи дней.

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