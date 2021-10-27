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Майже третина житлових будинків в Україні залишаються без опалення наприкінці жовтня

Автор: Олександр Білоус

Станом на 27 жовтня до теплопостачання під’єднано понад 70% житлових будинків України. Є області, які прозвітували про 100% запуску опалення в житловому секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіон).

У десяти регіонах країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області, показник підключення становить понад 90%.

Крім того, вже є області, які дали тепло в усі житлові будинки. Це Закарпатська, Чернігівська та Тернопільську області.

У Мінрегіоні нагадали, що минулого тижня уряд прийняв рішення, що створює передумови для зняття арештів з рахунків підприємств ТКЕ і дозволяє розпочати процес укладання договорів реструктуризації боргів за спожиті енергоносії.

Нагадаємо, 23 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла. Відповідно до технологічних норм, розгортання системи займає близько семи днів.

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