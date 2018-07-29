Почти треть жертв торговли людьми являются несовершеннолетними, - UNICEF

Новости Происшествия 29.07.2018 - 20:42
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Наиболее уязвимы в этих случаях африканские страны к югу от Сахары

В мире 28 процентов жертв торговли людьми являются несовершеннолетними. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

По данным фонда, в африканских странах к югу от Сахары количество несовершеннолетних среди жертв торговцев людьми еще больше и составляет почти 64 процента. В Центральной Америке и на островах бассейна Карибского моря количество детей и подростков среди жертв достигает 62 процентов.

"Торговля людьми это реальная угроза миллионам детей во всем мире", - отметила исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор. Она отметила, что наиболее уязвимыми являются дети, которые покинули свои дома и остались без защиты взрослых.

Напомним, 12 июня в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка.

Кроме этого, 4 июля в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен. Она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

На вырученные деньги 26-летняя женщина планировала приобрести дом. Ее задержали, за продажу ребенка ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Теги:  ООН,  торговля людьми,  дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС