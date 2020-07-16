Треть украинцев поддерживают запрет коммунистической символики, треть - против

Треть украинцев (32%) положительно относятся к решению 2015 года о запрете коммунистической символики. Столько граждан (34%) относятся отрицательно, еще для четверти граждан (26,3%) это безразлично.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, 33,9% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, который проводил политику государственного террора, как это предусмотрено законодательством Украины. Около 31,3% не поддерживают такое решение, еще 15,4% это безразлично, а 19,4% - не определились со своим отношением.

В то же время, 29,9% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, тогда как 44% относятся к этому негативно, а еще для 19,9% респондентов это безразлично.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом CATI. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов" был принят 9 апреля 2015 года, после чего в Украине начался процесс декоммунизации.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, большинство украинцев обвиняют в развязывании Второй мировой войны Германию и СССР.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце мая 2020 года половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР.