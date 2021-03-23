Треть украинцев не имеют сбережений, остальным хватит на три месяца

В начале марта 2021 года примерно семь из десяти украинцев (70%) имеют определенные сбережения. В среднем их должно хватить на 2,7 месяцев.

Опрос компании Research & Branding Group проводилось с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в 2020 году украинцы тратили на еду, коммуналку две трети своих денег. Самой большой статьей расходов за 2020 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%. Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%.

Отметим, по прогнозу правительства, по итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%.