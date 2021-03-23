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Третина українців не мають заощаджень, решті вистачить на три місяці

Автор: Олександр Білоус

На початку березня 2021 року приблизно семеро з десяти українців (70%) мають певні заощадження. У середньому їх повинно вистачити на 2,7 місяців.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, вистачить заощаджень:

  • менш ніж на місяць - 10%,
  • на місяць - 17%,
  • на 2 місяці - 14%,
  • на 3-4 місяці - 10%,
  • на 5-6 місяців - 6%,
  • на 7-12 місяців - 2%,
  • більш ніж на рік - 2%,
  • важко сказати - 10%.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у 2020 році українці витрачали на їжу на комуналку дві третини своїх грошей. Найбільшою статтею витрат за 2020 рік були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 41,0%. Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 14,1%.

Відзначимо, за прогнозом уряду, за підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.

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