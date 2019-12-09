Треть украинцев думают над переездом на работу за границу

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Над идеей переезда в другую страну на работу размышляют 35%

В сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, для 50% желающих уехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, для 27% важен мотив самореализации, а 17% респондентов не верят в будущее Украины.

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По данным опроса, больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно (более 40%), меньше всего - в Херсоне (28%) и Полтаве (31%).

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Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Данные были собраны в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка состояла из 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.