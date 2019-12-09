Третина українців думають над переїздом на роботу за кордон

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Над ідеєю переїзду в іншу країну на роботу розмірковують 35%

У вересні 2019 року 35% жителів українських міст думали над ідеєю еміграції за кордон для пошуку там роботи, 63% респондентів про це не думали. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, для 50% бажаючих поїхати за кордон мотивом є забезпечення матеріальних потреб родини, для 27% важливий мотив самореалізації, а 17% респондентів не вірять у майбутнє України.

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За даними опитування, найбільше бажаючих поїхати працювати за кордоном у західних містах Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та Рівному (понад 40%), найменше - у Херсоні (28%) та Полтаві (31%).

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Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту. Дані були зібрані у 24 містах України з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка складалася з 19,2 тис. постійних дорослих жителів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, за станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.