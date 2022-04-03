Треть украинских предприятий остановили производство из-за войны, - данные ЕБРР

Как информируют в ООН, такие подсчеты приводит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в этом году экономика Украины сократится на 20%. По оценкам ЕБРР, активные боевые действия ведутся в тех частях страны, которые производят около 60% ВВП, тогда как около 30% предприятий остановили производство", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕБРР заявил, что война России против Украины вернет обе страны в самый резкий экономический спад за последние 25 лет. Однако экономика Украины резко восстановиться в 2023 году, если завершение войны произойдет в ближайшее время.

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